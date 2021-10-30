"Ростов" сыграл вничью со "Спартаком" в матче РПЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" и московского "Спартака" не определили победителя в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Матч, проходивший в субботу на стадионе "Спартака", завершился со счетом 1:1. За "Спартак" забил Руслан Литвинов (78-я минута). В составе "Ростова" отличился Даниил Глебов (90+5).

Ростовский клуб проводил первый матч под руководством нового главного тренера Виталия Кафанова, который был назначен на эту должность 26 октября.

В воротах "Спартака" впервые в сезоне сыграл Александр Селихов, который провел вторую игру в РПЛ за "Спартак" после травмы, полученной в матче против ЦСКА 6 апреля 2019 года. Последний раз Селихов защищал ворота московского клуба 3 мая в игре с тульским "Арсеналом".

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате, набрав 18 очков. "Ростов" идет 12-м, имея в активе 13 очков.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Локомотивом", "Ростов" встретится с "Рубином", оба матча пройдут 7 ноября.