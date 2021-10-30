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"Локомотив" вышел на второе место в РПЛ после победы над "Нижним Новгородом"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) обыграл соперников из "Нижнего Новгорода" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Результат встречи в Нижнем Новгороде - 2:1. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Илья Берковский (31-я минута). "Локомотив" сравнял на 37-й минуте благодаря голу Рифата Жемалетдинова. Победу "Локомотиву" принес автогол игрока нижегородской команды Ивана Миладиновича (90+4).

В параллельном матче "Краснодар" на своем поле уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:1. За "Крылья Советов" отличился Владислав Сарвели (43). Самарская команда заканчивала матч в меньшинстве - на 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Иванисеня. На 37-й минуте нападающий "Краснодара" Виктор Классон забил гол, однако арбитр отменил его после просмотра VAR.

"Локомотив" переместился на второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Краснодар" идет пятым с 21 очком. "Крылья Советов" поднялись на седьмое место (19 очков). "Нижний Новгород" располагается на 11-й строчке, у команды 14 очков.

Локомотив футбол РПЛ

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