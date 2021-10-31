Хорват Чилич выиграл теннисный турнир в Петербурге

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира St.Petersburg Open-2021, завершившегося в Петербурге в воскресенье.

В финале Чилич, который занимает 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 28-ю ракетку мира из США Тейлора Фритца - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Петербургский турнир проводится с 1995 года, относится к категории АТР-250. Последним российским победителем соревнования стал Андрей Рублев, который завоевал трофей в 2020 году.

На St.Petersburg Open-2021 Рублев (6-й номер рейтинга АТР) стал первым номером посева и дошел до 1/4 финала, где уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (69).

Также за Россию выступили Карен Хачанов (30), Аслан Карацев (19) и получивший специальное приглашение Евгений Тюрнев (304), который проиграл на старте турнира казахстанцу Александру Бублику (34).

Карацев начал со второго круга, где потерпел поражение от австралийца Джона Миллмана (57). Хачанов уступил во втором круге Чиличу.

Турнир проходил на "Сибур арене". Заполняемость трибун была разрешена на 30 процентов, зрители должны были иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании.