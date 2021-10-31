Аутсайдеры РПЛ "Химки" и "Урал" сыграли вничью
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" и "Урала" (Екатеринбург) не определили победителя в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Встреча, проходившая на стадионе "Химок", завершилась со счетом 0:0.
"Урал" занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. "Химки" идут на позицию выше, набрав 12 очков.
В следующем туре "Химки" 6 ноября сыграют с самарскими "Крыльями Советов". "Урал" днем позже встретится с лидером чемпионата "Зенитом" (Санкт-Петербург).