Поиск

Аутсайдеры РПЛ "Химки" и "Урал" сыграли вничью

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" и "Урала" (Екатеринбург) не определили победителя в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча, проходившая на стадионе "Химок", завершилась со счетом 0:0.

"Урал" занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. "Химки" идут на позицию выше, набрав 12 очков.

В следующем туре "Химки" 6 ноября сыграют с самарскими "Крыльями Советов". "Урал" днем позже встретится с лидером чемпионата "Зенитом" (Санкт-Петербург).

Химки Урал РПЛ

Новости

Хорват Чилич выиграл теннисный турнир в Петербурге

Хорват Чилич выиграл теннисный турнир в Петербурге

Российская фигуристка Валиева выиграла Skate Canada с двумя рекордами мира

Российская фигуристка Валиева выиграла Skate Canada с двумя рекордами мира

Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC

Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC

"Ростов" сыграл вничью со "Спартаком" в матче РПЛ

"Ростов" сыграл вничью со "Спартаком" в матче РПЛ

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом в чемпионатах России

Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом в чемпионатах России

Баскетболистка "Енисея" Воробьева дисквалифицирована на два года за допинг

Баскетболистка "Енисея" Воробьева дисквалифицирована на два года за допинг

Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны"

Хоккеист "Тампы Бэй" Кучеров перенес операцию и пропустит до 10 недель

Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код