У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Среди хоккеистов уфимского "Салавата Юлаева", которые почувствовали недомогание после серии выездных матчей, нет заболевших коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"На данный момент у игроков команды "Салават Юлаев", вернувшихся с выездной серии, подтвержденного диагноза "коронавирус" нет. Игроки регулярно проходят тестирование методом ПЦР и экспресс-тестами, результаты отрицательные. Если ситуация изменится, Лига дополнительно сообщит официальную информацию", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о шести заболевших игроках "Салавата Юлаева".