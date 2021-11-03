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У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Среди хоккеистов уфимского "Салавата Юлаева", которые почувствовали недомогание после серии выездных матчей, нет заболевших коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"На данный момент у игроков команды "Салават Юлаев", вернувшихся с выездной серии, подтвержденного диагноза "коронавирус" нет. Игроки регулярно проходят тестирование методом ПЦР и экспресс-тестами, результаты отрицательные. Если ситуация изменится, Лига дополнительно сообщит официальную информацию", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о шести заболевших игроках "Салавата Юлаева".

Салават Юлаев

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