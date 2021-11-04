Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом матче турнира серии Masters, который проходит в Париже.

Медведев во втором круге нанес поражение белорусу Илье Ивашко со счетом - 7:5, 6:4.

Ивашко занимает 46-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев является второй ракеткой мира и вторым номером посева (после серба Новака Джоковича).

Соперником Медведева в матче за выход в четвертьфинал станет американец Себастьян Корда, занимающий 39-е место в рейтинге АТР.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. Ранее из соревнования выбыли Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Rolex Paris Masters-2021 завершится 7 ноября. Его призовой фонд составляет более 2,6 млн евро.

Медведев является действующим победителем турнира.