Тульскому "Арсеналу" разрешили играть матчи при зрителях

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Игра 14-го тура Российской премьер-лиги между клубами "Арсенал" и "Уфа" в Туле пройдет при заполнении стадиона до 30% от его вместимости, сообщила в четверг пресс-служба тульского клуба.

Таким образом, игру смогут посмотреть не более шести тысяч человек. Для прохода на стадион зрители должны иметь QR-код и сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Это касается владельцев абонементов, уточнили в пресс-службе. Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности.

Руководство клуба сообщило о свободной продаже билетов в кассах стадиона, также будет открыта онлайн-продажа. Встреча с "Уфой" пройдет в Туле 6 ноября. Начало матча в 14:00.

Предыдущая игра "Арсенала" в Туле с клубом "Сочи" проходила в отсутствие зрителей.

Тульский "Арсенал" занимает 14-е место с 12 очками, "Уфа" идет на 13-м месте с 13 очками.