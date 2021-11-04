"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

Игроки "Спартака" радуются забитому голу в матче со СКА Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА в четверг уступили соперникам из московского "Спартака" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (с).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге в присутствии 3 373 зрителей и завершилась поражением хозяев - 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

В составе армейцев голом отличился Михаил Воробьев (18-я минута). У "Спартака" отметился Андрей Локтионов (52), а исход поединка в овертайме решила шайба Александра Хохлачева (63).

По итогам игрового дня СКА сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков за 26 матчей. "Спартак" остается на восьмом, заработав 29 баллов за 26 игр.