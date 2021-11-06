Медведев вышел в финал турнира серии Masters в Париже
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира серии Masters ATP, который проходит в Париже.
Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), немец - четвертый.
В финале действующий победитель турнира Медведев сыграет с лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.