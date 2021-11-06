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Медведев вышел в финал турнира серии Masters в Париже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира серии Masters ATP, который проходит в Париже.

Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), немец - четвертый.

В финале действующий победитель турнира Медведев сыграет с лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

теннис Даниил Медведев

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