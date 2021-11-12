СМИ сообщили о возможном завершении карьеры Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро может досрочно поставить точку в выступлениях в профессиональном спорте в связи с проблемами с сердцем, сообщает AS.

Медобследование показало, что проблемы серьезнее, чем предполагалось.

30 октября 33-летний Агуэро не смог завершить матч чемпионата Испании против "Алавеса" из-за боли в груди. С тех пор аргентинец на поле не выходил, а тесты показали, что выявленная патология может оказаться несовместима с профессиональным спортом.

В настоящий момент известно, что Агуэро выбыл из строя как минимум на три месяца.

Агуэро является игроком "Барселоны" с лета 2021 года. Он перешел из английского "Манчестер Сити", в составе которого, в частности, стал пятикратным чемпионом Англии.