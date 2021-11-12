Сборная Хорватии разгромила Мальту и приблизилась к России в отборе на ЧМ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Хорватии со счетом 7:1 победили команду Мальты в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Голы в составе сборной Хорватии провели Иван Перишич (6-я минута), Дуе Чалета-Цар (22), Марио Пашалич (39), Лука Модрич (45+1), Ловро Майер (47, 64), Андрей Крамарич (53). Кроме того, на 31-й минуте состоялся автогол хорвата Марсело Брозовича.

Победа позволила хорватам за тур до финиша группового отборочного турнира приблизиться к сборной России в группе H. Россияне, разгромив в четверг команду Кипра со счетом 6:0, имеют в своем активе 22 балла и занимают первое место, команда Хорватии, у которой 20 очков, - на второй строчке.

14 ноября Хорватия и Россия сыграют в Сплите, от исхода этого противостояния судьба первого места и, следовательно, - прямой путевки на ЧМ. Национальной команде России для того, чтобы финишировать первой, достаточно будет сыграть вничью, Хорватии будет нужна только победа. Команда, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах.

В другом матче группы Н Словакия и Словения, ранее лишившиеся шансов на путевку на ЧМ, в Трнаве сыграли вничью – 2:2. Они занимают соответственно третье и четвертое места в турнирной таблице (по 11 очков), Мальта и Кипр – пятое и шестое (по 5).