Сборная России со счетом 6:0 победила Кипр в отборочном матче ЧМ-2022

Подопечные Валерия Карпина оторвались от имеющей игру в запасе Хорватии

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 6:0 нанесли поражение соперникам из сборной Кипра в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира-2022.

Голы провели Александр Ерохин (4-я минута, 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62), Антон Заболотный (82).

Игра прошла в Санкт-Петербурге. "Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию.

Российская команда набрала в своей отборочной группе 22 очка и, занимая первое место, на пять баллов оторвалась от идущей второй Хорватии.

В 22:45 мск в четверг хорваты начинают свой матч предпоследнего тура на выезде с Мальтой. В случае потери ими очков, Россия за тур до финиша гарантирует себе первое место и получит прямую путевку на ЧМ-2022. Если Хорватия победит Мальту, судьба первого места решится 14 ноября, когда хорваты на своем поле сыграют с россиянами.

Команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.