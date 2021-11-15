Поиск

Роналду прокомментировал проигрыш Сербии в решающем матче в группе отбора на ЧМ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что команда попадет на ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на поражения от Сербии, лишившего возможность финишировать на первом месте в своей группе.

"Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Вчерашний результат был тяжелым, но не настолько, чтобы нас сбить", - написал Роналду в инстаграме.

"Цель поехать на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия направляется в Катар", - добавил он.

Накануне Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.

футбол ЧМ-2022

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код