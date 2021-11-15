Роналду прокомментировал проигрыш Сербии в решающем матче в группе отбора на ЧМ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду уверен, что команда попадет на ЧМ-2022 в Катаре, несмотря на поражения от Сербии, лишившего возможность финишировать на первом месте в своей группе.

"Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Вчерашний результат был тяжелым, но не настолько, чтобы нас сбить", - написал Роналду в инстаграме.

"Цель поехать на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия направляется в Катар", - добавил он.

Накануне Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.