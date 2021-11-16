Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев досрочно завоевал путевку в 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это стало возможным благодаря тому, что итальянец Маттео Берреттини, с которым россиянин должен был сыграть в третьем туре в своей группе, снялся с соревнования из-за травмы. Вместо Берреттини теперь будет играть его соотечественник Янник Синнер, у которого нет шансов обойти ранее одержавшего две победы Медведева.

25-летний Медведев является действующим победителем соревнования.