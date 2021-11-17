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Сборная Украины по футболу сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Украины нанесли поражение национальной команде Боснии и Герцеговины в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира в группе D.

Результат встречи – 2:0 в пользу украинцев, в составе которой голы провели Александр Зинченко (58-я минута) и Артем Довбик (79).

Победа позволила украинцам набрать 12 очков и занять второе место в группе, дающее право на участие в стыковых матчах. Первое место (и прямую путевку на ЧМ) ранее досрочно обеспечила Франция. В последнем туре действующие чемпионы мира со счетом 2:0 в гостях победили Финляндию, которая в итоге опустилась со второй на третью строчку. У Франции 18 очков, у Финляндии 11.

футбол ЧМ-2022

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