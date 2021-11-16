Поиск

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Как и сборная России, она сыграет в стыковых матчах

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии сыграли вничью с командой Северной Ирландии в матче заключительного тура группового этапа квалификационного отбора на чемпионат мира-2022.

Исход встречи в Белфасте – 0:0.

Этот результат стоил итальянцам первого места в группе C и прямой путевки на ЧМ. Действующие чемпионы Европы финишировали на втором месте, набрав 16 очков. Первое место заняла Швейцария, со счетом 4:0 разгромившая сборную Болгарии и набравшая 18 баллов.

Таким образом, Швейцария завоевала путевку на ЧМ, а Италия, пропустившая чемпионат мира-2018 в России, сыграет в стыковых матчах – как и российские футболисты.

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код