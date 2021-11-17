Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Фото: Christopher Pike/Getty Images for Supreme Committee 2022

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося в ночь на среду группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 определись все обладатели прямых путевок на ЧМ от континента, а также команды, которые сыграют в стыковых матчах.

Места среди участников ЧМ от Европы завоевали Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Нидерланды.

В стыковых матчах сыграют Россия, Италия, Польша, Португалия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Украина – эти команды заняли вторые места в своих группах. К ним также присоединились Австрия и Чехия – ставшие лучшими по рейтингу Лиги наций УЕФА.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Жеребьевка пройдет 26 ноября. По решению УЕФА, Россия и Украина традиционно друг с другом сыграть не смогут.