Конгресс World Athletics одобрил продление санкций против ВФЛА
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не нашел причин для отмены санкций, наложенных на Всероссийскую легкоатлетическую федерацию (ВФЛА), сообщает пресс-служба World Athletics.
"Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобряет рекомендацию Всемирного легкоатлетического совета о продолжении приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дисквалификация ВФЛА, наложенная в декабре 2015 года на фоне допингового скандала, не будет снята до выполнения ВФЛА всех пунктов "дорожной карты" по восстановлению постоянного членства в World Athletics.