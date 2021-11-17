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Конгресс World Athletics одобрил продление санкций против ВФЛА

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не нашел причин для отмены санкций, наложенных на Всероссийскую легкоатлетическую федерацию (ВФЛА), сообщает пресс-служба World Athletics.

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобряет рекомендацию Всемирного легкоатлетического совета о продолжении приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дисквалификация ВФЛА, наложенная в декабре 2015 года на фоне допингового скандала, не будет снята до выполнения ВФЛА всех пунктов "дорожной карты" по восстановлению постоянного членства в World Athletics.

легкая атлетика ВФЛА

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