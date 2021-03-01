Международная легкоатлетическая ассоциация утвердила план восстановления ВФЛА

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - План восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) одобрен Советом Международной легкоатлетической ассоциацией, сообщает пресс-служба World Athletics.

"После детального изучения выводов работы, проведенной рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА, независимых экспертов и ВФЛА окончательный план восстановления был рекомендован Совету Всемирному совету по легкой атлетике на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Совет единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.