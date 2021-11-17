СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Московское "Динамо" по буллитам обыграло ЦСКА, Шипачев забросил 250-ю шайбу в лиге

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Локомотив" (Ярославль) обыграл СКА (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. "Локомотив" одержал победу благодаря хет-трику Александра Полунина (5-я, 22-я и 45-я минуты). СКА ответил голом Антона Бурдасова (46).

Для петербургской команды это поражение стало четвертым подряд.

В параллельном матче "Динамо" (Москва) нанесло поражение московскому ЦСКА, игра завершилась с результатом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). За "Динамо" отличились Вадим Шипачев (36) и Оскар Линдберг (55). В составе ЦСКА забили Семен Панкратов (19) и Константин Окулов (58). Решающий буллит реализовал игрок "Динамо" Эрик О'Делл.

Шипачев забросил 250-ю шайбу в КХЛ, став четвертым игроком, преодолевшим эту отметку. Ранее подобное достижение покорилось Сергею Мозякину (419 шайб), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).

В другом матче игрового дня "Йокерит" (Хельсинки) дома обыграл "Адмирал" (Владивосток) с результатом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

"Авангард" (Омск) нанес поражение "Куньлуню" (Пекин), счет встречи - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

"Северсталь" (Череповец) победила минское "Динамо" со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0).