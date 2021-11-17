Поиск

СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Московское "Динамо" по буллитам обыграло ЦСКА, Шипачев забросил 250-ю шайбу в лиге

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Локомотив" (Ярославль) обыграл СКА (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. "Локомотив" одержал победу благодаря хет-трику Александра Полунина (5-я, 22-я и 45-я минуты). СКА ответил голом Антона Бурдасова (46).

Для петербургской команды это поражение стало четвертым подряд.

В параллельном матче "Динамо" (Москва) нанесло поражение московскому ЦСКА, игра завершилась с результатом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). За "Динамо" отличились Вадим Шипачев (36) и Оскар Линдберг (55). В составе ЦСКА забили Семен Панкратов (19) и Константин Окулов (58). Решающий буллит реализовал игрок "Динамо" Эрик О'Делл.

Шипачев забросил 250-ю шайбу в КХЛ, став четвертым игроком, преодолевшим эту отметку. Ранее подобное достижение покорилось Сергею Мозякину (419 шайб), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).

В другом матче игрового дня "Йокерит" (Хельсинки) дома обыграл "Адмирал" (Владивосток) с результатом 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

"Авангард" (Омск) нанес поражение "Куньлуню" (Пекин), счет встречи - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

"Северсталь" (Череповец) победила минское "Динамо" со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0).

хоккей КХЛ

Новости

Конгресс World Athletics одобрил продление санкций против ВФЛА

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Федерер пропустит Australian Open

Федерер пропустит Australian Open

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код