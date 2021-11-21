Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP

Россиянин

Теннисист Даниил Медведев Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча в Турине завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Медведев в рейтинге ATP занимает второе место, Зверев – третье.

Соперники на турнире представляли "Красную" группу, очное противостояние в рамках которой завершилось победой россиянина. Медведев вышел в полуфинал с первого места в группе, где выиграл все три матча, Зверев – со второго.

В 1/2 финала Медведев победил восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда, Зверев – лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича.

Россию на турнире также представлял пятая ракетка мира Андрей Рублев, он выступал в "Зеленой" группе. Однако ему, в отличие от соотечественника, не удалось пробиться в плей-офф.

Медведев являлся действующим победителем соревнования. Зверев, в свою очередь, стал двукратным победителем Итогового турнира. В первый раз турнир покорился ему в 2018 году, тогда немецкий теннисист в финале одолел Джоковича.

Что касается истории противостояний Зверева и Медведева, счет по победам теперь сравнялся – 6-6.

Ранее в ноябре прошел Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), его победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.

Мужской и женский Итоговые турниры традиционно проводятся среди сильнейших теннисистов уходящего сезона, эти соревнования являются завершающими в календарном году. За трофей изначально ведут борьбу восемь теннисистов, разделенных на две группы по четыре участника в каждой. В случае травм их в следующих матчах меняют запасные игроки – как это было на Итоговом турнире ATP-2021.

Чаще всех турнир ATP выигрывал швейцарец Роджер Федерер – шесть раз. Самой титулованной участницей турнира WTA является американка чешского происхождения Мартина Навратилова – восемь.