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Полузащитник "Барселоны" Педри признан лучшим молодым футболистом Европы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Педри стал лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому игроку Европы.

СпортПедри продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 1 млрд евроЧитать подробнее

Как сообщает учредитель премии, итальянская газета Tuttosport, Из сорока журналистов, представляющих крупнейшие спортивные СМИ континента, 24 поставили его в ходе голосования на первое место, девять - на второе и три - на третье.

18-летний Педри официально стал игроком ФК "Барселона" 20 августа 2020 года, в прошлом сезоне он провел в составе команды 53 матча. Он – четвертый в списке самых молодых игроков "Барселоны", забивших голы в ее составе – после Ансу Фати, Бояна Кркича и Лионеля Месси. Сыграв на Евро-2020, он стал самым молодым игроком сборной Испании в истории чемпионатов Европы по футболу.

Позже Педри участвовал в летней Олимпиаде в Токио, где в составе испанской сборной стал серебряным призером.

В октябре футболист подписал контракт с "Барселоной", по условиям соглашения сумма отступных за выкуп игрока составит 1 млрд евро.

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