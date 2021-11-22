Полузащитник "Барселоны" Педри признан лучшим молодым футболистом Европы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Педри стал лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому игроку Европы.

Как сообщает учредитель премии, итальянская газета Tuttosport, Из сорока журналистов, представляющих крупнейшие спортивные СМИ континента, 24 поставили его в ходе голосования на первое место, девять - на второе и три - на третье.

18-летний Педри официально стал игроком ФК "Барселона" 20 августа 2020 года, в прошлом сезоне он провел в составе команды 53 матча. Он – четвертый в списке самых молодых игроков "Барселоны", забивших голы в ее составе – после Ансу Фати, Бояна Кркича и Лионеля Месси. Сыграв на Евро-2020, он стал самым молодым игроком сборной Испании в истории чемпионатов Европы по футболу.

Позже Педри участвовал в летней Олимпиаде в Токио, где в составе испанской сборной стал серебряным призером.

В октябре футболист подписал контракт с "Барселоной", по условиям соглашения сумма отступных за выкуп игрока составит 1 млрд евро.