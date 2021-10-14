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Педри продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 1 млрд евро

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявляет о подписании нового соглашения с полузащитником Педри.

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", новый контракт с 18-летним испанцем будет действовать до 30 июня 2026 года, а сумма отступных за выкуп игрока составит 1 млрд евро.

Официальные мероприятия, связанные с подписанием контракта, запланированы на пятницу.

Педри официально стал игроком ФК "Барселона" 20 августа 2020 года, в прошлом сезоне он провел в составе команды 53 матча. Он – четвертый в списке самых молодых игроков "Барселоны", забивших голы в ее составе – после Ансу Фати, Бояна Кркича и Лионеля Месси. Сыграв на Евро-2020, он стал самым молодым игроком сборной Испании в истории чемпионатов Европы по футболу.

Позже Педри участвовал в летней Олимпиаде в Токио, где в составе испанской сборной стал серебряным призером.

футбол ФК Барселона

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