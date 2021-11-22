"Йокерит" взял убедительный реванш у "Спартака" за поражение двухдневной давности

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты финского "Йокерита" с крупным счетом одолели московский "Спартак" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат прошедшей в Москве встречи – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) в пользу "Йокерита".

Голы в составе победителей провели Юлиус Юнттилла (3-я минута), Теэму Турунен (4), Брайан О"Нилл (16), Петтери Линдбом (24), Отто Лескинен (35), а также Маркус Хянникяйнен (57), поразивший ворота "Спартака", когда тот, уступая с разницей в четыре шайбы, поменял вратаря на шестого полевого игрока.

В составе "Спартака" отличился Сергей Широков (37).

Таким образом, "Йокерит" взял реванш за поражение двухдневной давности: 20 ноября "Спартак" выиграл у "Йокерита" в Хельсинки со счетом 4:2.

"Йокерит" и "Спартак" представляют Западную конференцию КХЛ. Финская команда занимает здесь первое место, набрав 44 очка в 31 матче. "Спартак" - на седьмой строчке: 34 очка в 32 встречах.

Также в понедельник состоялись еще три матча: "Амур" - "Авангард" - 1:2, "Витязь" - "Северсталь" - 1:2 (победитель определился в серии буллитов), "Динамо" (Москва) – "Куньлунь Ред Стар" - 4:1.