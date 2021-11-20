"Спартак" обыграл "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" в субботу одержали победу над соперниками из финского "Йокерита" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки в присутствии 8 тыс. 179 зрителей и завершилась поражением хозяев - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).

В составе "Спартака" шайбы забили Александр Авцин (40-я минута), Якуб Ержабек (44), Иван Дроздов (57) и Василий Пономарев (59). У финского клуба отличились Брайан О'Нилл (5) и Марко Антилла (12).

По итогам поединка "Йокерит" сохраняет лидерство среди команд Западной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка за 30 игр, "Спартак" поднимается на седьмое место, заработав 34 очка за 31 встречу.