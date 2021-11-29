Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

В МВД назвали стадион "ВЭБ Арена" не соответствующим требованиям безопасности для проведения официального матча

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных болельщиков футбольного матча между командами ЦСКА и "Зенит" в Москве, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА - "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", - сказали журналистам в полиции.

25 протоколов составлено по статье 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Из них 14 - за использование пиротехники на игре.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет.

23-м фанатам составлены протоколы по статье "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах". Двое задержаны за мелкое хулиганство, один - за уклонение от исполнения административного наказания.

Кроме того, по данным МВД, стадион "ВЭБ-Арена", на котором проводился матч, "не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

"В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики. Проверочные мероприятия продолжаются", - сказали в полиции.

Как сообщалось накануне, столичные полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА-"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Это стало следствием поведения фанатов армейской команды, которые по ходу игры жгли файеры.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России.

"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении ЦСКА.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба клуба.

В ЦСКА отметили, что столь масштабное использование пиротехники было использовано "впервые за всю историю "ВЭБ Арены".Отмечается также, что клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для своих болельщиков.