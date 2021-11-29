Поиск

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

В МВД назвали стадион "ВЭБ Арена" не соответствующим требованиям безопасности для проведения официального матча

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных болельщиков футбольного матча между командами ЦСКА и "Зенит" в Москве, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА - "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", - сказали журналистам в полиции.

МоскваВ Москве после игры ЦСКА и "Зенита" задержали группу футбольных фанатовЧитать подробнее

25 протоколов составлено по статье 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Из них 14 - за использование пиротехники на игре.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет.

23-м фанатам составлены протоколы по статье "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах". Двое задержаны за мелкое хулиганство, один - за уклонение от исполнения административного наказания.

Кроме того, по данным МВД, стадион "ВЭБ-Арена", на котором проводился матч, "не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

"В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики. Проверочные мероприятия продолжаются", - сказали в полиции.

Как сообщалось накануне, столичные полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА-"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Это стало следствием поведения фанатов армейской команды, которые по ходу игры жгли файеры.

СпортЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"Читать подробнее

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России.

"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении ЦСКА.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба клуба.

В ЦСКА отметили, что столь масштабное использование пиротехники было использовано "впервые за всю историю "ВЭБ Арены".Отмечается также, что клуб обеспечит бесплатную юридическую консультацию для своих болельщиков.

футбол РПЛ ФК ЦСКА

Новости по теме

Новости

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче Российской премьер-лиги

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам

Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи с мировыми рекордами

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код