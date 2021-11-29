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ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России против петербургского "Зенита" на "ВЭБ Арене".

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба клуба.

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Как сообщалось, по окончании матча столичные полицейские задержали группу болельщиков армейского клуба, что стало следствием поведения фанатов на трибунах.

В ЦСКА отметили, что столь масштабное использование пиротехники было использовано "впервые за всю историю "ВЭБ Арены".

"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении ЦСКА.

Отмечается также, что "клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков".

По сообщениям СМИ, задержано примерно четыре сотни болельщиков.

Матч ЦСКА – "Зенит" прошел в воскресенье вечером в Москве и завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0.

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