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12 несовершеннолетних оказались среди задержанных после матча ЦСКА - "Зенит

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - 12 несовершеннолетних были задержаны после воскресного футбольного матча "ЦСКА"-"Зенит" в Москве, они переданы родителям, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"12 несовершеннолетних было задержано вчера после матча, все они в тот же день были переданы родителям. Все несовершеннолетние уже дома", - сказала Ярославская.

Накануне полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА-"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

футбол РПЛ

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