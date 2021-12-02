Гран-при ФИДЕ стартует 3 февраля и пройдет в Германии и Сербии

В турнире примут участие шесть представителей России

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стартует 3 февраля в Берлине, помимо Германии его примет Сербия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе World Chess.

Отмечается, что в Берлине пройдут первый (3-17 февраля 2022 года) и третий (21 марта – 4 апреля) этапы, в Белграде – второй (28 февраля – 14 марта).

В серии примут участие 24 игрока, в том числе россияне Александр Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Андрейкин, Владимир Федосеев, Александр Предке, Григорий Опарин.

Также на турнир квалифицировались, в частности, Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Уэсли Со (США), армянин Левон Аронян, который решил выступать под флагом США. Впервые в серии Гран-при ФИДЕ примет участие представитель Германии, это Винсент Кеймер.

Каждый из участников Гран-при ФИДЕ примет участие в двух этапах.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выразил надежду "увидеть множество захватывающих шахматных партий в 2022 году".

"Конечно, все любители шахмат с интересом следят за чемпионатом мира, который в этом году проходит в Дубае, но уже с нетерпением ждут следующий чемпионский цикл!" - приводятся слова Дворковича.

В свою очередь, президент компании World Chess Илья Мерензон отметил, что рад видеть Берлин "новой шахматной столицей".

"Мы рады объявить, что в Берлине не только пройдут два этапа Гран-при 2022, но также в самом центре города откроется новый шахматный клуб. Надеемся, что World Chess Club Berlin станет таким же популярным местом, какими были когда-то Café de la Régence в Париже и Café Central в Вене!" - заявил он.

Каждый турнир будет состоять из группового этапа, полуфинала и финала с выбыванием. Изменение формата, который теперь напоминает Суперлигу, было введено ФИДЕ и World Chess с целью уменьшения количества ничьих.

Два победителя серии получат право на участие в Турнире претендентов, который состоится в 2022 году.

Призовой фонд каждого турнира составляет 150 тыс. евро, что 20 тыс. евро больше, чем в 2019 году.

В связи с пандемией COVID-19 количество билетов на Серию Гран-при 2022 ограничено. Однако организаторы могут увеличить количество билетов, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.