Суд оставил под арестом бывшего спортивного директора ФК "Тамбов"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Тамбовский областной суд оставил в силе решение районного суда об аресте бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова, проходящего по уголовному делу о мошенничестве, сообщает в четверг пресс-служба суда.

26 ноября Ленинский районный суд Тамбова арестовал Худякова на два месяца - по 23 января 2022 года включительно. Постановление было обжаловано стороной защиты, просившей избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

"Тамбовский областной суд 2 декабря оставил постановление суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

В отношении Худякова возбужден ряд уголовных дел по ч. 3, 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он был задержан 24 ноября.

Худяков с 2013 года занимал должность спортивного директора клуба "Тамбов".

Ранее сообщалось, что 30 сентября задержали бывшего генерального директора клуба Ольгу Коновалову. В отношении нее также возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве. Коноваловой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, позже арест был продлен по 26 января 2022 года включительно.

В январе руководство ФК "Тамбов" подало иск в арбитражный суд о признании клуба банкротом. Размер кредиторской задолженности на тот момент превышал 530 млн рублей. Весной судом было введено наблюдение. 6 октября 2021 года стало известно, что арбитражный управляющий ФК "Тамбов" в ходе анализа его финансового состояния не обнаружил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

ФК "Тамбов" просуществовал с 2013 до 2021 годы. С 2016 года выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2019 году стал победителем первого дивизиона и в сезонах 2019/20 и 2020/21 выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ).