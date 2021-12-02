ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Локомотив"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного ЦСКА в четверг обыграли соперников из ярославского "Локомотива" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Команды не смогли открыть счет в основное время, и исход поединка в овертайме решил гол форварда армейцев Михаила Григоренко, проведенный на 64-ой минуте матча.

ЦСКА поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ, заработав за 36 встреч 50 очков и сравнявшись по этому показателю с лидером конференции - "Йокеритом", который сыграл на одну игру меньше. "Локомотив" идет шестым, имея в активе 43 очка за 36 матчей.

В параллельных матчах игрового дня пекинский "Кунльунь" на своем льду одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). "ХК Сочи" дома уступил новосибирской "Сибири" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Ранее в четверг в Нижнем Новгороде местное "Торпедо" потерпело поражение от магнитогорского "Металлурга" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).