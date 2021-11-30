ЦСКА вырвал победу над "Металлургом" в матче КХЛ

Команды забросили на двоих 10 шайб, в том числе шесть - в третьем периоде

Матч чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Металлург" (Магнитогорск) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного ЦСКА во вторник одержали победу над соперниками из магнитогорского "Металлурга" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев – 6:4 (1:0, 1:2, 4:2). В составе армейцев голами отметились Андрей Светлаков (11-я минута), Сергей Плотников (35), Тахир Мингачев (51) и Владислав Каменев (59), дублем отличился Антон Слепышев (56 и 60). "Металлург" ответил шайбами Андрея Чибисова (23), Брэндена Лайпсика (36), Семена Кошелева (48) и Павла Акользина (58).

До 59-й минуты счет был равным, пока армейцы не воспользовались сначала численным преимуществом, а затем решением соперника сменить вратаря на полевого игрока.

ЦСКА набрал 48 очков в 35 матчах и занимает второе место в Западной конференции. У "Металлурга" 55 баллов, команда сохранила статус лидера всего чемпионата и отдельно – Восточной конференции.

Одновременно с этой игрой прошли еще три матча. Московский "Спартак" на своем льду уступил ярославскому "Локомотиву" - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1), судьбу встречи решила серия буллитов. Столичное "Динамо" дома переиграло казанский "Ак Барс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1); омский "Авангард", принимающий соперников в подмосковной Балашихе, разгромил нижнекамский "Нефтехимик" - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

Ранее во вторник "Адмирал" (Владивосток) уступил "Салавату Юлаеву" (Уфа) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).