Чемпион мира по футболу-1954 Хорст Эккель умер на 90-м году жизни

Он оставался последним живым участником золотого состава сборной ФРГ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной ФРГ по футболу Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

В 1954 году Эккель стал чемпионом мира, выиграв золото ЧМ в Швейцарии. К настоящему моменту он оставался последним живым участником состава, выигравшего золото того турнира. В финальном матче ЧМ-1954 против Венгрии Эккель был самым молодым немецким игроком. Только он и капитан сборной Фриц Вальтер провели в составе сборной ФРГ все шесть матчей чемпионата.

В общей сложности на счету Эккеля 32 матча за национальную команду. На клубном уровне он защищал цвета немецкого "Кайзерслаутерна".