Благотворительный матч с участием ветеранов КХЛ и игроков ЖХЛ пройдет в Москве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ветераны Континентальной хоккейной лиги, игроки Женской хоккейной лиги, звезды шоу-бизнеса и журналисты сыграют в благотворительном матче на Красной площади, анонсирование события состоялось в рамках заседания медиа-клуба традиции "Бесценная Лига" Mastercard и КХЛ перед поединком регулярного чемпионата ЦСКА - "Локомотив".

Матч в поддержку подопечных благотворительного фонда "Линия жизни" состоится 24 декабря на ГУМ-катке.

Все средства, собранные от продажи билетов на матч и лотереи среди гостей, будут направлены на помощь детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц.

Соперником команды ветеранов КХЛ и спортсменок ЖХЛ станет сборная, в которую легендарные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и комментаторы. Поддержать игроков на ГУМ-каток придут их друзья и близкие, селебрити и блогеры.

Благотворительный фонд "Линия жизни" проведет закрытую продажу билетов на матч среди своих попечителей. Также на самом мероприятии приглашенные гости смогут участвовать в лотерее. На YouTube-канале ЖХЛ будет организована трансляция матча, во время которой у зрителей появится возможность сделать пожертвования по специальной кнопке. Все вырученные средства будут направлены в пользу подопечных фонда - тяжелобольных детей.