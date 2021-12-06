Нападающий Семенов вернулся из клуба НХЛ "Торонто" в "Авангард"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Семеновым, который в нынешнем сезоне провел несколько матчей за клуб НХЛ "Торонто".

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона.

Как отметил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков, возвращение Семенова целесообразно с учетом предстоящих в феврале Олимпийских игр.

"Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта – и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью", - сказал Волков.

"Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых подряд за "Авангард", и давно любим нашими болельщиками – за свой талант и трудолюбие. Семёнов усилит нашу центральную линию, контракт рассчитан до конца сезона, после которого мы спокойно обсудим дальнейшие шаги в нашем сотрудничестве", - отметил он.

В составе "Торонто" Семенов провел три матча, не набрав очков результативности.

27-летний Семенов является воспитанником "Авангарда", в системе которого провел значительную часть своей карьере. В Континентальной хоккейной лиге играл также за новокузнецкий "Металлург".