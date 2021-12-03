"Ак Барс" победил "Авангард" в матче КХЛ в Дубае

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра в рамках проекта KHL World Games прошла в Дубае.

Результат противостояния - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу команды из столицы Татарстана. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (31 мин), Стивен Кэмпфер (44) и Михаил Глухов (49). За омичей отличился Никита Сошников (55). Для "Авангарда" это был домашний матч.

"Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков. "Авангард" идет пятым и имеет в активе 42 балла.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью ознакомления зарубежных болельщиков с лучшими играми лиги. За это время было проведено два матча в Вене, два в Цюрихе, один в Давосе и два в Таллине.