Гол "Ростова" в ворота "Зенита" признан ошибочно засчитанным

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сочло решение арбитра матча "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) Алексея Матюнина засчитать гол гостей на 25-й минуте не соответствующим правилам футбола.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды "Ростов" №27 Николай Комличенко совершил нарушение Правил игры против обороняющегося игрока команды "Зенит" №44 Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок "Ростова" не имел зрительный контакт с мячом", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

"Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Зенит"", - отмечается в сообщении.

В отчетном эпизоде Комличенко, приближаясь к штрафной площади "Зенита", оттолкнул Ракицкого, после чего дальним ударом забил красивый гол. После этого "Ростов" повел со счетом 2:0, а Ракицкий получил желтую карточку за споры с арбитром. "Зенит", однако", отыгрался – 2:2.

Помимо этого, комиссия указала на ошибку арбитра в том, что он должен был удалить футболиста "Зенита" на девятой минуте, но не сделал этого. Футболист сорвал контратаку соперника в своей штрафной площади, получил желтую карточку, а "Ростов" - право на пенальти.

Также комиссия назвала правильным решение рефери не назначить пенальти в ворота "Ростова" на 80-й минуте, когда футболист "Ростова" Максим Осипенко вел борьбу с игроком "Зенита" Деяном Ловреном "в собственной штрафной площади с одновременным и обоюдным использованием рук".

"В подобных эпизодах арбитрам даны рекомендации продолжать игру", - говорится в сообщении.

Матч "Зенит" - "Ростов" прошел в Санкт-Петербурге 3 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России.