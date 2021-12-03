"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Ростова" (Ростов-на-Дону) не определили победителя в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:2. "Ростов" вел в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Дмитрия Полоза (11-я минута, с пенальти) и Николая Комличенко (25). "Зенит" смог свести матч вничью с помощью дубля Клаудиньо (31 и 69, с пенальти).

"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 37 очков. "Ростов" занимает 11-е место, имея в активе 18 баллов.

Активные группы болельщиков обеих команд по ходу матча покинули трибуны в знак солидарности с болельщиками ЦСКА.

28 ноября полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА -"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Пресс-центр МВД России сообщал, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.

Ранее фанаты ЦСКА объявили об акции, согласно которой они покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде матча против "Крыльев Советов" 4 декабря.