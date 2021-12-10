Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, победив Непомнящего

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл 11-ю партию матча за мировую шахматную корону у россиянина Яна Непомнящего и обеспечил себе итоговую победу.

В пятницу Карлсен играл черными фигурами и после этой победы набрал в матче 7,5 балла, став недосягаемым для Непомнящего (3,5).

Таким образом, 31-летний Карлсен защитил титул чемпиона мира.

Матч проходил в Дубае и стартовал 26 ноября. Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх, причем эта партия стала рекордной по числу ходов в матчах за звание чемпиона мира – 136. Также норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятые партии.

Изначально подразумевалось, что в матче пройдет 14 партий или столько, при которых один из участников наберет 7,5 очка. При ничьей после 14 партий должен был быть проведен тай-брейк.

Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам. В 2013 году он выиграл турнир претендентов, по дополнительным показателям обойдя российского гроссмейстера Владимира Крамника. В том же году он выиграл матч за звание чемпиона мира у действующего обладателя титула Вишванатана Ананда (Индия).

В 2014 году Карлсен вновь обыграл Ананда в матче за мировую шахматную корону, а в 2016 году норвежец взял верх над россиянином Сергеем Карякиным. В 2018 году борьбу за титул с Карлсеном вел американец Фабиано Каруана, но и он потерпел поражение.

31-летний Непомнящий - чемпион Европы, двукратный победитель командного ЧМ, двукратный чемпион России. В матче за звание чемпиона мира он сыграет в качестве победителя турнира претендентов.

Турнир претендентов проходил в Екатеринбурге. Он стартовал весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса оставшуюся часть соревнования пришлось перенести на весну нынешнего года. В связи с этим автоматически на год вперед был сдвинут матч за звание чемпиона мира.