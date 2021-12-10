"Спартак" обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Спартак" (Москва) одержал победу над соперниками из "Йокерита" (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на арене "Спартака" закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Победу "Спартаку" принесли точные броски Сергея Широкова (28-я минута) и Данилы Квартального (47).

"Йокерит" продолжает лидировать в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка. "Спартак" идет на седьмой строчке, набрав 43 очка.

Ранее в пятницу казанский "Ак Барс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Игрок "Ак Барса" Данис Зарипов провел 1300-й матч в чемпионатах России по хоккею, в котором отметился голевой передачей.

"Автомобилист" (Екатеринбург) нанес поражение "Локомотиву" (Ярославль) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Омский "Авангард" оказался сильнее череповецкой "Северстали", результат встречи - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).

"Торпедо" (Нижний Новгород) победило соперников из минского "Динамо" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).