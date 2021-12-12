"Локомотив" обыграл ЦСКА в овертайме матча КХЛ

СКА по буллитам проиграл московскому "Динамо"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" нанесли поражение соперникам из московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча на площадке "Локомотива" завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Победу "Локомотиву" принесли Егор Коршков (30-я минута), Алексей Марченко (56) и Рид Буше (65). В составе ЦСКА точными бросками отметились Виктор Сведберг (26) и Никита Нестеров (55).

Московское "Динамо" прервало пятиматчевую победную серию СКА (Санкт-Петербург), одержав гостевую победу со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). За "Динамо" отличился Дмитрий Рашевский (47). Шайбу за СКА забросил Эмиль Галимов (25). Решающий буллит реализовал Рашевский.

"Динамо", СКА и "Йокерит" делят лидерство в таблице Западной конференции, у команд по 54 очка. ЦСКА идет на четвертом месте, набрав 53 очка. "Локомотив" занимает шестую позицию, имея в активе 49 баллов.

В другом матче игрового дня "Адмирал" обыграл "Амур" со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

"Йокерит" проиграл минскому "Динамо" с результатом 3:5 (0:0, 1:2, 2:3).

"Сибирь" в овертайме нанесла поражение "Куньлуню Ред Стар" - 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

"Спартак" обыграл "Автомобилист" со счетом 5:2 (4:2, 0:0, 1:0).

"Металлург" переиграл соперников из "Авангарда", итоговый счет встречи 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

"Барыс" уступил "Нефтехимику" с результатом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

"Сочи" оказался сильнее "Северстали" - 5:4 (0:2, 2:2, 3:2).