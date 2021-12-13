ПСЖ сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в Ньоне в понедельник, сформировались пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Состав пар выглядит следующим образом: "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания), "Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия), "Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия) – "Аякс" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия), "Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция), "Пари Сен-Жермен" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Результаты жеребьевки открывают перспективу нового очного противостояния между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, играющих за ПСЖ и МЮ соответственно.

Первые матчи в парах запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные – на 8-9 и 15-16 марта 2022 года.

Финальный матч турнира пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге, в связи с этим участие в жеребьевке принимал бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин. Сам "Зенит" играл в групповой стадии ЛЧ-2021/22, однако занял в своем квартете третье место и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы – второго по статусу клубного турнира на континенте.