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Нурмагомедов призвал оставить его в покое, снова отвечая на вопрос о карьере

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не имеет планов по возобновлению карьеры.

"Вернется ли Хабиб? Оставьте Хабиба в покое", - сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в понедельник.

Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в легком весе. В октябре 2020 года он объявил о завершении выступлений. Информацию об этом он озвучил после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, где он защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Между тем вопрос о возможном возобновлении карьеры Нурмагомедову задают на каждой пресс-конференции с его участием.

ММА смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов

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