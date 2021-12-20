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Надаль заразился коронавирусом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

"Я хотел объявить, что по возвращении домой в Испанию после участия в турнире в Абу-Даби у меня положительный результат теста на COVID", - написал 35-летний спортсмен в твиттере.

"Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто контактировал со мной", - добавил он.

В декабре Надаль выступил в выставочном турнире в Абу-Даби, прервав, тем самым паузу, связанную с травмой. В августе экс-первая ракетка мира объявил о досрочном завершении для него сезона.

Надаль является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. В настоящее время в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает шестое место.

теннис Рафаэль Надаль коронавирус

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