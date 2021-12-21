Павел Мамаев стал футболистом "Химок"
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о заключении соглашения с российским полузащитником Павлом Мамаевым.
"Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом "Химки" - стороны согласовали все детали соглашения", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
33-летний Мамаев - воспитанник ФШМ, выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар". Последние два сезона футболист провел в "Ростове".
Мамаев - чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и двукратный - Суперкубка России в составе ЦСКА, трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.