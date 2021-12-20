Черчесов возглавил "Ференцварош"

Фото: Martin Rose/UEFA via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пост наставника "Ференцвароша", сообщает пресс-служба венгерского клуба.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

58-летний Черчесов покинул сборную России по окончании прошедшего этим летом чемпионата Европы. Национальная команда страны заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В 2018 году сборная добилась исторического для себя достижения на чемпионатах мира - выхода в четвертьфинал, что произошло на домашнем ЧМ.

В сборной России Черчесов работал с 2016 года, ее он возглавил будучи триумфатором чемпионата Польши на посту наставника "Легии".

Тренерскую карьеру Черчесов начал в Австрии, где возглавлял команды "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль". После этого он работал наставником московского "Спартака", сочинской "Жемчужины", грозненского "Терека" (ныне - "Ахмат"), пермского "Амкара", московского "Динамо", польской "Легии".

В качестве игрока он был вратарем "Спартака" из Орджоникидзе (ныне - Владикавказ), московских "Спартака" и "Локомотива", дрезденского "Динамо", "Тироля". В "Спартаке" по два раза выигрывал чемпионаты СССР и России, в "Тироле" три раза - чемпионат Австрии.

Что касается "Ференцвароша", команда лидирует в чемпионате Венгрии.