Защитник Провольнев перешел в ХК ЦСКА

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым.

"Соглашение рассчитано до 2024 года. В июле нынешнего года ЦСКА выменял права на 26-летнего хоккеиста у "Северстали", за которую он выступал с 2019 по 2021 год", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В своём последнем на данный момент сезоне в КХЛ Провольнев установил личный рекорд результативности, набрав 20 (10+10 по системе "гол+пас") очков в 48 матчах при показателе полезности "+6".

Минувший сезон игрок провёл в Северной Америке, сыграв в 17 матчах за "Тусон" - фарм-клуб "Аризоны Койотис", выступающий в АХЛ (Американской хоккейной лиге).

На счету Провольнева также 10 матчей в составе олимпийской сборной России.