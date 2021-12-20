"Йокерит" уступил ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты финского "Йокерита" в понедельник проиграли соперникам из столичного ЦСКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки в присутствии 5 тыс. 117 зрителей и завершилась поражением хозяев - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). В составе победителей дублем отличился Сергей Плотников (44-я и 58-я минуты), гол также провел Сергей Андронов (35). "Йокерит" ответил только одной шайбой Кристяна Комбе (35).

Ранее в понедельник хабаровский "Амур" на своей площадке уступил владивостокскому "Адмиралу" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Чемпионат КХЛ возобновился в понедельник. Пауза была связана с тем, что игроки были задействованы в своих сборных в розыгрыше Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.