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Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за поведение фанатов на игре с "Зенитом"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил штраф в 100 тыс. руб.- московскому футбольному клубу ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности на матче чемпионата страны по футболу против петербургского "Зенита".

"Постановлением суда АО "ПФК ЦСКА" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

28 ноября полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Поводом для массовых задержаний стало использование фанатами армейского клуба пиротехники во время игры. Позднее действия болельщиков осудило руководство ЦСКА, пообещав при этом бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Вскоре Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на ближайших двух матчах Российской премьер-лиги, в том числе на одном – условно.

Помимо этого, ЦСКА был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Наказание по закрытию фанатского сектора распространялось на игру 18-го тура против тульского "Арсенала", однако по решению руководства ЦСКА тот матч и вовсе прошел без зрителей - по техническим причинам.

футбол ФК ЦСКА ФК Зенит

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