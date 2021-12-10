Матч РПЛ ЦСКА – "Арсенал" в случае его проведения пройдет без зрителей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Решение о проведении матча 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" может быть перенесен, но в случае проведения в изначально запланированную дату пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба армейского ФК.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе ВЭБ Арена в присутствии двух команд", - говорится в сообщении.

"Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ПФК ЦСКА - "Арсенал" пройдет без зрителей", - отмечается в сообщении.

Матч должен пройти в субботу и стартовать в 16:30 мск.